Panhandling

An anti-panhandling sign in Miami, Florida. (Photo courtesy of Getty Images Signature via Canva Pro)

Signs telling people not to ask for money on Mobile’s streets may soon pop up around the city.

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis and members of the City Council discussed installing signs at major intersections in the Port City during their pre-meeting work session. District 4 Councilman Ben Reynolds started the conversation, saying he heard the suggestion during the 2025 municipal election.

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