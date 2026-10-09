Spiro Cheriogotis Arena

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis said Friday, Sep. 11, the city will help a handful of Mardi Gras societies find a new venue for their 2027 balls, after announcing the Regions Mobile Arena will not be open in time.

A pair of tax increment financing districts planned for Mobile’s waterfront and Midtown corridor could provide new funding to transform the city, Mayor Spiro Cheriogotis said.

The process of freezing property tax values and saving collected revenue in a special fund has been on Cheriogotis’ mind since the 2025 campaign trail. He told Lagniappe Daily in April legislation passed into law during the 2026 legislative session would allow the city to create new TIF districts around the city.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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