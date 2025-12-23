Mobile NEP

With the ESTUARIES Act passed by the U.S. House of Representatives and en route to the Senate, the head of Mobile’s branch of the National Estuary Program has new projects planned for using Mobile Bay sediment and predicting floods.

On Monday, Dec. 15, Congress’ lower chamber approved the legislation freshman U.S. Rep. Shomari Figures, D-Mobile, introduced to reauthorize the U.S. Environmental Protection Agency’s National Estuary Program’s grants through Fiscal Year 2031 and add the Mississippi Sound to its list of significant ecosystems. The National Estuary Program was created in 1987 and has been reauthorized only a handful of times since.

