597838710_1289596126545257_7176600958274876553_n.jpg

The Woobie docked in France (Provided by Fight Oar Die)

A U.S. military veteran ocean rowing boat abandoned during a turbulent Atlantic storm in 2022 has been found and recovered off the coast of France after drifting nearly three years.

The boat, known as the “Woobie,” was located earlier this month after a commercial fishing vessel reported spotting a “ghost ship” off the French coast. The vessel belongs to a Mobile-based competitive row team, Fight Oar Diem, whose founder, Bryant Knight, told Lagniappe Woobie was towed to Port La Rochelle, where it remains secured under the care of French port authorities.

600316075_1291618259676377_5228279441095766630_n.jpg

A battled and bruised Woobie recovered after three years at sea. (Provided by Fight Oar Die)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In