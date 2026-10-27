The theft of $14.7 million in taxpayer funds took months to accomplish, involved mistakes by city workers and was not the first criminal scheme to hit Mobile this year, city councilors learned Tuesday.
The Port City has been reeling since Mayor Spiro Cheriogotis’ administration revealed last week the city lost nearly $15 million in a fraudulent wire transfer made earlier this month.
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