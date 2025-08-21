Joseph Shelby Jones

Joseph Shelby Jones as seen in a 2024 mugshot.

Noting his client remains hospitalized, the attorney representing the Mobile man arrested for allegedly driving a skid-steer onto Interstate 10 in January and attempting to attack police entered pleas of “not guilty for everything” Thursday morning.

Joseph Shelby Jones is accused of resisting arrest, first-degree property theft, reckless endangerment, first-degree criminal mischief, felony attempting to elude and first-degree attempted assault after he allegedly led Mobile police on a chase on Jan. 30. Videos of Jones allegedly operating a stolen skid-steer went viral on social media.

