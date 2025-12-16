Spiro Cheriogotis History Museum

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis speaks to reporters inside the History Museum of Mobile, which was Mobile's City Hall from 1858 to 1995.

 Staff photo

Speaking in Mobile’s former city offices at the History Museum of Mobile, Mayor Spiro Cheriogotis said the city is negotiating a plan to keep its municipal headquarters in Government Plaza, but is still considering relocating.

Cheriogotis told reporters after the Mobile City Council’s final meeting of the year on Tuesday morning, the city and the Mobile County Commission continue exchanging information one week after District 3 Commissioner Randall Dueitt accused the city of failing to pay many months’ worth of rent for the half a dozen floors it occupies at 205 Government Street.

