Mobile city council file 2025

(Left to right) Mobile city councilors Beau Fleming (District 5), Cory Penn (District 1), Gina Gregory (District 7), C.J. Small (District 3), Josh Woods (District 6), Samantha Ingram (District 2) and Ben Reynolds (District 4).

 Staff photo

Hemp products could be sold in Mobile again if the City Council approves an ordinance slated for a first-read on next week’s agenda.

In January, a new law went into effect to establish stricter standards for CBD, THC, Delta-8 and other consumable hemp products. The law made the state’s Alcoholic Beverage Control Board (ABC) responsible for issuing licenses to hemp stores, as well as policing the sale of the products.

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