Hall of Fame Walk

Ozzie Smith statue at Hall of Fame Walk

 Photo by Tommy Hicks

The statues of Hank Aaron, Satchel Page and other baseball Hall of Famers from Mobile will come to life in an interactive exhibit set to open in downtown Mobile.

The Mobile City Council is poised to give the Mobile Sports Hall of Fame $500,000 next week to open a museum to the Port City’s famous athletes inside the lobby of the RSA Battle House Tower. The council’s Tuesday agenda included a first reading of the item.

