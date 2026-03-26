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History Museum of Mobile (PROVIDED)

The board overseeing the History Museum of Mobile would lose a number of seats if the City Council approves a new ordinance trimming its membership next week.

District 6 Councilman Josh Woods introduced an ordinance Tuesday, March 24, to reduce the museum’s board of directors from 21 members to seven. Currently, each of the city’s seven councilmembers appoints three members to the volunteer board, which is not compensated for its services. The museum’s website states there are 17 people serving on the board at the time of publication.

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