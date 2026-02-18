Cruise terminal

Staff photo of Mobile's cruise terminal

Failing ship buffers at Mobile’s cruise terminal will soon be replaced before a larger Carnival vessel arrives in port next year. The City Council approved the multimillion-dollar upgrade Wednesday, though one member questioned why it was not budgeted

The item included on the council’s agenda for Wednesday, Feb. 18, asked the body to take $2 million out of the city’s unassigned balance and use it to install a new fender system for cruise ships docking in the Mobile River. Fenders act as bumpers that keep bulkheads safe from damage by moored ships.

