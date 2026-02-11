Spiro Cheriogotis SSUT press conference

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis speaks to reporters about the city's decision to join a statewide lawsuit over the distribution of online sales tax revenues.

 Staff photo

The city of Mobile will no longer be a party in a statewide lawsuit over online sales tax. Mayor Spiro Cheriogotis said a faster solution to the issue could be found working with lawmakers rather than continuing a courtroom challenge.

In December, the city joined Tuscaloosa and several other municipalities across the state in a lawsuit against the Alabama Department of Revenue, alleging the 8 percent Simplified Sellers Use Tax (SSUT) on online sales, enacted in 2015, unfairly distributes its proceeds between local municipalities and counties.

