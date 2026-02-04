Dauphin Street dangerous building
Staff photo

Work to repair a caved-in wall on the side of a long boarded-up Dauphin Street building could begin soon, but city spokesmen said Wednesday it could be many months — or even years — before the city is repaid for the emergency fix.

On Tuesday, Municipal Enforcement Deputy Director David Daughenbaugh told councilors his office is working on “an emergency securing action” for a complex of vacant storefronts at the corner of Dauphin and Lawrence Streets, after one of the building’s doors opened and one of its Dauphin Street walls fell inward.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In