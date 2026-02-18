LODA shooting

Footage of a crime scene taped off on Dauphin Street near Joachim Street following a shooting incident Feb. 15, 2026 (Photos courtesy of Jay Juvie)

Violence in Downtown Mobile late Sunday night appears to have been spiraling into chaos, as police have revealed another shooting and additional victims days after the fact.

Law enforcement disclosed two more gun-related incidents Wednesday morning that took place on Joe Cain Day, Feb. 15, including an arrest involving an automatic firearm conversion device and a separate shooting that injured two juveniles.

