Enhanced road access and a new pedestrian pathway will provide direct access into Mobile’s Brookley by the Bay property.

The first construction work on the 100-acre Brookley by the Bay park could be getting a jumpstart, thanks to another multimillion-dollar allocation from BP oil spill settlement funds

Two Brookley by the Bay access projects providing a half-mile pathway for pedestrians and bikes, and one mile of roadway, are now entering a fully funded design phase thanks to a $3.5 million allocation from the Gulf of Mexico Energy Security Act (GOMESA) grant program announced last fall.

