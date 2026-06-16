Mysticks revealed

(Left to right) Mobile Mayor Spiro Cheriogotis, Zawyer Sports CEO Andy Kaufman, Oak View Group Co-Chairman Peter Luuko and Regions Mobile Arena General Manager Erik Hudson pose with new Mobile Mysticks hockey apparel in June 2026.

Hundreds of hockey fans wearing all kinds of Mobile Mysticks gear were ecstatic to hear the Port City’s new hockey team will take to the ice next year with a familiar name and an updated look.

Officials from the city of Mobile, Zawyer Sports and the Oak View Group unveiled the name during a packed ceremony at the Arthur Outlaw Mobile Convention Center Wednesday afternoon. The Mysticks were Mobile’s original minor league hockey team and skated in the now-demolished Mobile Civic Center from 1995 to 2002.

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