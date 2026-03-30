Inflatable submarine

An inflatable submarine sits outside the National Maritime Museum of the Gulf in downtown Mobile.

As demand for shipbuilders increases in Mobile and along the Gulf Coast, the U.S. Navy announced Monday it will give millions in federal funding to four southwest Alabama community colleges to train the next generation of maritime trades workers.

Bishop State Community College, Coastal Alabama Community College, Reid State Community College, and Lurleen B. Wallace Community College’s Opp campus will take the $30 million in funds and train students in maritime welding, structural fitting and pipefitting as part of a statewide effort to build more submarines for the U.S. Navy. The announcement follows the formal opening last week of a submarine manufacturing facility in Cherokee, Alabama, that will produce parts for Columbia-class and Virginia-class submarines.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

guest160

Just a great, great story!

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In