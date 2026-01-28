Robert Bryant City Council

Animal Services Director Robert Bryant speaks to the Mobile City Council on Tuesday (Screenshot of livestream).

A rewrite of the city of Mobile’s animal control ordinance with heftier fines and penalties is being reviewed and will come before the City Council for consideration in a few weeks, Animal Services Director Robert Bryant said.

Speaking to councilors at a meeting of the body’s public safety committee Tuesday afternoon, Bryant said his department has been reevaluating the Port City’s rules for pets and pet owners after a number of citizens shared concerns about roaming dogs in previous public meetings. Notably, Jackson Heights resident Mary Pettit told councilors in December a group of dogs “murdered” her cat, Vincent Van Meow, in her backyard in November.

