Cheriogotis and council inauguration

(Left to right) Mobile City Councilman Beau Fleming, Councilman Cory Penn, Councilwoman Gina Gregory, Councilman C.J. Small, Mayor Spiro Cheriogotis, Councilman Josh Woods, Councilwoman Samantha Ingram and Councilman Ben Reynolds were sworn into office Monday.

 Staff photo

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis, District 2 Councilwoman Samantha Ingram and District 5 Councilman Beau Fleming formally joined the city of Mobile’s government Monday, with each promising to make the city better with their service.

Hundreds of people packed into Government Plaza’s auditorium to watch Cheriogotis become Mobile’s 109th mayor and the seven members of the City Council take their seats for new four-year terms. Ingram and Fleming are the newest members of the body, replacing William Carroll and Joel Daves, respectively.

Cheriogotis inauguration

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis speaks after taking the oath of office Monday.

