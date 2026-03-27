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Construction on the Airbus Central Distribution Center visible on March 26, 2026. (Photo by Scott Johnson)

A 250,000-square-foot parts hub supporting Airbus’ growing production in Mobile is emerging north of Interstate 10, marking the first visible development of the expanded Brookley Aeroplex.

The building, which is called a Central Distribution Center in project records, is being built on more than 40 acres in Birdville, off East Cardinal Drive and Raven Drive, where about 130 housing units at Thomas James Place once stood. Roughly 330 acres of public housing lands north of the old Brookley Air Force Base land were sold to the Mobile Airport Authority in a sale announced in July 2024 but not finalized until June 2025.

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A conceptual rendering of the Airbus Central Distribution Center in Mobile. (Source: FiveSouth Architecture)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

guest160

Interesting story but isn’t it “Birdville”? (Singular not plural)

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