Former Mobile County Commissioner Stephen Nodine has received a state pardon, clearing the felony conviction that led him to withdraw from the Mobile mayoral race last summer. The decision, however, was not welcomed by all.

Nodine said he was in Montgomery on Tuesday, Feb. 10, where the Alabama Bureau of Pardons and Paroles granted relief for his past convictions of perjury and misdemeanor harassment. The decision comes eight months after Nodine suspended his "Make Mobile Great Again" campaign when it became clear the board would not expedite his hearing before the municipal election.

