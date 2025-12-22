SS United States

The SS United States, as seen in Mobile in March 2025.

 Photo provided by Stacy Petree

The famous SS United States arrived in Mobile in March for preparation to be turned into the world’s largest artificial reef. Though the former ocean liner is far from ship-shape, the New York City Council now wants President Donald Trump to save and restore it.

More than nine months after Mobile workers started scuttling the SS United States, the New York City Council voted on Thursday, Dec. 18, to ask the federal government to stop the Okaloosa County Commission’s plans to sink the 990-foot-long vessel off the coast of Florida, and instead return it to New York City for preservation.

(1) comment

Cpotts1979

If you tell Trump he can put his name on it and call it the SS Trump, he’ll do it.

