Michigan oak removal

This photo provided by John Robb shows a median in Michigan Avenue that once boasted a row of live oak trees.

Mobile’s tree commissioners want to meet with city leaders over the recent removal of live oak trees near Michigan Avenue and I-10, which one commissioner described as “an atrocity” that should never happen again.

In May, the city cut down a strip of live oaks in the street’s median just north of Interstate 10 to add a new turn lane for an unidentified economic development project involving the Mobile Airport Authority.

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