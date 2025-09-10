Untitled (1280 x 720 px) - 1

The Mobile County Personnel Board upheld the firing of former sergeant Charles Gary Rogers on Tuesday, finding he broke police procedures by removing his son’s fleece jacket following an alleged DUI crash.

In an order published Tuesday, Sept. 9, the board determined the Mobile Police Department was justified in terminating Rogers earlier this year, after an internal investigation confirmed he took a bundled fleece jacket from the crash scene and put it in his police vehicle.

Fired Mobile cop denies evidence tampering
Ex-Sergeant’s wife accused of posting nude pic of neighbor

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(1) comment

GBPacker

Read the hearing that paul burch testified in,Rosier made false statements too. When are going to realize these people send people to death row

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In