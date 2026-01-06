A man died after being shot during an altercation Tuesday afternoon on Forest Park Drive, according to Mobile police.

Officers responded to the Forest Highlands community shortly after noon to a shooting in the 5400 block of Forest Park Drive, where they found a male victim suffering from a gunshot wound, according to an incident report by the Mobile Police Department. The victim was taken to a local hospital, where he later died from his injuries.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

