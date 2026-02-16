LODA shooting

Footage of a crime scene taped off on Dauphin Street near Joachim Street following a shooting incident Feb. 15, 2026 (Photos courtesy of Jay Juvie)

One man was shot and killed Sunday night in the heart of Downtown Mobile, following a violent incident that left an unknown number of others injured, including one in critical condition.

The Mobile Police Department responded to the area of Dauphin and Joachim Streets around 11 p.m. in response to a shooting incident. In videos of the scene posted online, the intersection is shown closed off with red crime-scene tape.

(1) comment

Lewes22

Cameras need to be posted on every street light throughout downtown.

