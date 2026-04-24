Mobile International Airport (BFM)

The new downtown Mobile International Airport (BFM) under construction on April 17, 2026 (Photo by MAA)

Hundreds of thousands of dollars in additional costs were accepted by board officials Wednesday, eating into some of the available budget wiggle room for the new Mobile International Airport.

There were 13 change orders presented to the Mobile Airport Authority Board during a meeting April 22,  totaling about $232,180 tied to the new downtown terminal. Project officials stated that the original requests from its general contractor, JESCO Inc., were initially valued at $700,000 but were negotiated down.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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