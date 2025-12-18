Highway 45 Penn Cheriogotis

District 1 City Councilman Cory Penn, Mobile Mayor Spiro Cheriogotis and others celebrate a multi-million-dollar upgrade of U.S. Highway 45 in Mobile with a ribbon cutting.

 Staff photo

District 1 City Councilman Cory Penn cut a ribbon Thursday morning to celebrate the completion of a $3.6 million project to renovate a stretch of U.S. Highway 45 he once walked to get to high school.

Work to upgrade a little less than one mile of the national highway that starts in Mobile and ends in Ontonagon, Michigan, began in November 2023. Between Prichard Avenue and Wilson Avenue, the city repaved the highway’s blacktop, installed a new drainage system, built a pedestrian bridge over the Toulmins Spring Branch of Three Mile Creek, laid new sidewalks and more.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In