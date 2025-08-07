Small business owners on Pinehill Drive say an ongoing Mobile Area Water & Sewer System project caught them by surprise when it began last fall and claim the work is going on far too long, damaging their properties and their bottom lines.

The residential road located across Government Street from the Mobile Police Department’s headquarters has been the object of a multi-million-dollar sewer line improvement project developed by MAWSS to reduce sanitary sewer overflows into nearby Eslava Creek, MAWSS spokeswoman Monica Allen said. Contractors started excavating Pinehill Drive in October and access to the street currently remains limited.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In