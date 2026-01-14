Tyrese Moore
Metro Jail Mugshot

Mobile police confirmed Wednesday the recent arrest of a 19-year-old man is connected to an ongoing investigation into a Friday night shooting at Murphy High School that sent one person to a hospital.

Tyrese T’Mon Moore was booked into Metro Jail Monday afternoon on one charge of shooting a gun inside city limits. Police previously would not confirm Moore was arrested as part of the shooting investigation, but did so days later.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In