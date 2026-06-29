An argument was the cause of a Sunday afternoon shooting that ended with the victim stopping at a Mobile Whataburger for medical assistance, according to the Mobile Police Department's weekend recap.
Assault 1st
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