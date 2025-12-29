Officers with the Mobile Police Department (MPD) responded to multiple assaults and a drug case on Christmas Day that left several people injured and five facing charges. All reported injuries were described as non-life-threatening.

Around 2:37 a.m. Thursday, Dec. 25, officers were called to the 900 block of Dawes Road for a reported shooting. A male victim was found with non-life-threatening injuries and taken to a local hospital, police said. Investigators said the victim had been in an altercation with a known man who pulled a gun and shot him.

Corey Thomas Harrell.jpeg

Corey Thomas Harrell
Petrez Avery Conner.jpeg

Petrez Avery Conner
Terrance Robert Fayne Jr..jpeg

Terrance Robert Fayne Jr.
Jacobie Alija John Fayne1.jpeg

Jacobie Alija John Fayne
Christopher Earl Brooks.jpeg

Christopher Earl Brooks
Jukyle Lemar Coleman Hunter.jpeg

Jukyle Lemar Coleman Hunter

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In