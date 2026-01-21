Jerry Grady

(Photo posted to Facebook by Jerry Ehlen)

Jerry Grady, who tended bar at B-Bob’s and other downtown nightlife venues, died earlier this week, according to multiple sources. Friends writing on Facebook remembered Grady as “a bright light” in Mobile.

B-Bob’s founder Jerry Ehlen confirmed the news in a post on Tuesday.

