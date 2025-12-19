Paul Prine headshot
Last Christmas, fired Mobile police chief Paul Prine sued former mayor Sandy Stimpson and others for a list of alleged wrongdoings. Attorneys on the case said Friday — nearly one year later — they could be ready for trial by the end of 2026.

Prine filed a civil lawsuit on Christmas Eve 2024 accusing Stimpson, former chief of staff Jim Barber, former public safety director Rob Lasky, multiple members of the Mobile City Council, former federal prosecutor Kenyen Brown, consultant Tyrone Powers, the law firm Thompson Coburn LLP, and Powers Consulting Group LLC of slander, libel and civil conspiracy in connection to his removal from the helm of the Port City’s police force in April 2024.

