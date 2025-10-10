The Mobile City Council will hold a public hearing Tuesday to discuss a Gulf Shores developer’s plans to build a new hotel one block away from Bienville Square.

In August, the city’s planning commission approved a request by A&R Development Group, LLC to rezone a lot at 250 St. Francis Street for the construction of a Home2 Suites by Hilton with approximately 140 rooms, according to a packet of documents included with the City Council’s agenda for its meeting Oct. 14. The City Council must grant final approval before the plans can proceed.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

guest160

In Raynham, Massachusetts, about 30 miles south of Boston, they started last year using the Homes 2Suites as a shelter for homeless and migrants. “There’s nothing we can do to stop it. This is happening through a contract between a private business and the state. The town was not involved,” Select Chair Patricia Riley was quoted by the Taunton Daily Gazette. The two-year program is ending in December.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In