Gregory Battles

(Left to right) Mobile City Councilwoman Gina Gregory (photo courtesy of the city of Mobile) and challenger Robert Battles (photo courtesy of campaign).

While District 7 Councilwoman Gina Gregory highlighted far-reaching road improvements and pitched plans to upgrade housing, challenger Robert Battles said more needs to be done to bring District 7 neighborhoods into parity with each other.

Gregory, a former news reporter first elected in 2005, will face Battles, a former member of the Mobile County School Board, in the municipal election on Tuesday, Aug. 26.

