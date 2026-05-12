Mobile Regions Arena May 2026

Work continues on the Regions Arena in downtown Mobile in May 2026. Soon, this end of the building will be completed and work will continue on the inside.

Torrential rains slowed work on Mobile’s new Regions Arena, but the project’s overseer assured city councilors Tuesday the facility will be finished on time and within its $300 million budget.

During the City Council’s pre-meeting work session, project manager Sam Matheny said the 298,000-square-foot arena and event venue being built on the site of the demolished Mobile Civic Center is still on track to open in time for Mardi Gras in January 2027, but crews are going to have to go back and redo some interior work damaged by bad weather last week.

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