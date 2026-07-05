Rental house

Photo courtesy of Canva Pro

The leader of an advocacy group for short-term rental owners agreed with city councilors that Mobile’s rules for AirBnBs need to be updated, claiming the current policies make it difficult to do business.

During a pre-meeting work session on Tuesday, June 30, the Mobile City Council decided the ordinance governing short-term rentals in the city should be updated, after the body voted not to give a conditional use permit to a rental on Kentucky Street because it did not meet the city’s standards for trash collection.

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