Order of Myths rider detained

A rider on the Order of Myths parade is detained by law enforcement on Tuesday, Feb. 17, 2026 (STAFF)

In a rarely seen incident, Mobile police halted a Mardi Gras parade Tuesday night and took a member of a mystic society away in handcuffs.

Law enforcement officers stopped the Order of Myths (OOM) float near the intersection of Washington Avenue and Conti Street around 7 p.m., during the final Fat Tuesday procession, Feb. 17. There, they ordered one rider to step off. A red and gold costumed man was then placed in hand restraints while surrounded by roughly a dozen officers. Photos of the incident show this included motorcycle units from the Mobile Police Department (MPD) and an Alabama State Trooper.

