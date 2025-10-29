MLK Ave groundbreaking

Mobile city and county officials broke ground Wednesday on an $11.2 million project to improve several blocks of Dr. Martin Luther King Jr. Avenue.

An $11.2 million upgrade of Dr. Martin Luther King Jr. Avenue will help bring new vibrancy to a Mobile neighborhood that once boomed with Black-owned businesses, city and county officials said at a groundbreaking Wednesday morning.

More than one month after work began on a $16.79 million project to completely renovate 17 blocks of St. Louis Street, Mobile Mayor Sandy Stimpson and Mobile County Commissioner Merceria Ludgood lifted shovels to start a similar reconstruction of more than one dozen blocks of Dr. Martin Luther King Jr. Avenue between Butchers Lane and Broad Street.

