RSA Battle House Tower

RSA Battle House Tower

 Staff photo

The tip of the RSA Battle House Tower will return to its perch more than 700 feet above downtown Mobile early Sunday morning after being removed months ago. Some roads will be closed while the installation is completed.

In April, a helicopter carried away the high rise’s spire for repairs, according to the city of Mobile. The pinnacle of Alabama’s tallest building will be replaced between 5:30 a.m. and 11 a.m. Sections of Water, Dauphin, St. Michael and St. Francis streets will be briefly closed for no more than 15 minutes while a helicopter returns the spire.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In