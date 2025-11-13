Bayway RV fire

A burning RV has traffic blocked on the I-10 Bayway.

 Screenshot of ALDOT livestream

A burning RV has brought westbound traffic on the I-10 Bayway to a standstill.

The Alabama Department of Transportation’s traffic cameras captured the vehicle on fire on the interstate just after 11 a.m. near the U.S. Highway 98 on-ramp. At the time of publication, two fire trucks are on the scene trying to extinguish the blaze.

