Stephen Nodine file photo

Former Mobile County Commissioner Stephen Nodine speaks during his campaign for Mobile mayor in February 2025.

Former Mobile County Commissioner Stephen Nodine’s conviction for smoking marijuana while owning a gun could be thrown out after the U.S. Supreme Court decided the legal principle that sent him to federal prison for 15 months is unconstitutional.

On Thursday, the nation’s highest court ruled in the case of the United States v. Hemani that Americans’ Second Amendment right to possess firearms cannot be overridden because of drug use or possession. In that case, Texas resident Ali Hemani was criminally prosecuted under federal law 18 U.S.C. 922(g)(3) for regularly smoking marijuana while having a gun in his home. For violating that law, Hemani could be incarcerated in federal prison for 15 years and be permanently barred from legally owning a gun.

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