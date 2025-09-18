Jimmy Buffett Ben Victor

Sculptor Benjamin Victor poses with work (left and right)

 Photos courtesy of benjaminvictor.com

An Idaho artist with four sculptures on display in the U.S. Capitol’s National Statuary Hall has been selected to create a statue of Jimmy Buffett for display near Mobile’s riverfront.

Ben Victor, a nationally-renowned sculptor, will construct a 7.5-foot-tall likeness of Buffett on behalf of the city of Mobile, the National Maritime Museum of the Gulf and Buffett’s family, according to a Thursday statement from the city. It is not clear how much the sculpture will cost.

