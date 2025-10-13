Richard Shelby Mobile port

Former U.S. Sen. Richard Shelby speaks at a ceremony marking the deepening of Mobile's shipping channel, a project he championed in Congress for years.

 Staff photo

A trip to Southeast Asia two decades ago inspired then-U.S. Sen. Richard Shelby to see Mobile’s shipping channel deepened to 50 feet. On Monday, Alabama’s elected officials and federal representatives thanked the former statesman and pledged to continue investing in the country’s second-fastest-growing port.

Congress authorized plans to increase the depth of the Port City’s miles-long shipping channel by 8 feet in the Water Resources Development Act of 2018 after Shelby, who represented Alabama in the U.S. Senate from 1987 to 2023, visited Singapore and witnessed that country’s project to deepen its harbor in the interests of improved international trade.

