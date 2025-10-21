Father William Bry Shields

Fr. William Bry Shields (Courtesy of the Archdiocese of Mobile)

Fr. William Bry Shields, longtime president of McGill-Toolen Catholic High School, announced Tuesday morning he will step down at the conclusion of the current school year.

Shields, who turned 74 earlier this month, has led the Mobile school since 1989. He said in a written statement that after “considerable thought and prayer,” he asked recently installed Archbishop Mark Rivituso for permission to resign.

