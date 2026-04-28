Bradford Williams Simmons

Bradford Williams Simmons, 51, of Mobile (Escambia County Sheriff's Office)

A former U.S. Army Corps of Engineers employee pleaded guilty to a federal child pornography charge involving possession of more than 600 images.

Bradford William Simmons, 51, of Mobile, pleaded guilty Wednesday, April 27, to one count of possessing child pornography in U.S. District Court, according to federal court records. Chief U.S. District Judge Jeffrey U. Beaverstock accepted the plea and found Simmons guilty.

Mobile man arrested for possessing, distributing child porn
Court records detail child porn allegations against U.S. Army Corps employee
Army Corps engineer’s child porn charges go to grand jury
Ex-Army Corps engineer federally indicted for child porn

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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