Justin Keith McGowan, 34 (MOBILE METRO JAIL)

Mobile police have arrested and charged a 34-year-old man for the death of his father.

Justin Keith McGowan, a resident of Wilmer, was booked into Mobile Metro Jail Tuesday afternoon on one count of murder for allegedly stabbing and killing his father, identified as 57-year-old Ronald McGowan, according to a press release by Mobile Police Chief William Jackson.

