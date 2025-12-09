McGregor Road closed

Roadwork underway on McGregor Avenue in Mobile.

 Staff photo

Work on the $25 million project to improve South McGregor Avenue is finished, and drivers will be able to use the upgraded corridor this week, Mobile Mayor Spiro Cheriogotis announced during Tuesday’s City Council meeting.

The stretch of asphalt between Airport Boulevard and Dauphin Street has been closed since May 2023, to the frustration of local motorists. Lagniappe previously reported the city spent two years digging through bedrock to remove and replace eight different utility lines, including a 75-year-old, 22-inch gas main.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In