SS United States

The SS United States, as seen in Mobile in March 2025.

 Photo provided by Stacy Petree

The famous SS United States is set to leave Mobile and become an artificial reef off the Florida coast one month later than expected.

The vessel that sailed from 1951 to 1969 has been stripped down, gutted and scrubbed at Modern American Recycling Services’ Mobile shipyard since March 2025 so the Okaloosa County Commission can sink it in the Gulf as the world’s largest man-made reef.

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